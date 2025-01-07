Облачная погода и снег с дождем ожидаются в Москве 7 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и осадки в виде снега, переходящего в дождь, ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, 7 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 0 до 2 градусов тепла, по области – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

В Москве до конца недели ожидается оттепель. Так, ночью 8 января ожидается до плюс двух градусов, а днем – до плюс 4 и осадки в виде дождя и мокрого снега. Такие температурные значения на 8–9 градусов выше нормы и соответствуют показателям последней декады октября или первой декады апреля.

