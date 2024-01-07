Ситуация с микоплазменной инфекцией в России контролируема – ВОЗ

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Ситуация с распространением микоплазменной инфекции в России находится под контролем. Об этом ТАСС сообщила спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, в стране не зафиксирован значительный рост, который бы говорил о вспышке заражения. Она указала, что инфекция опасна для детей и уязвимых категорий граждан, но не является угрозой. С ее слов, микоплазма – знакомый патоген, в нем нет ничего нового.

Спецпредставитель ВОЗ отметила, что после пандемии COVID-19 надзор над респираторными заболеваниями усилился по всему миру. В последние месяцы случаи заболевания детей пневмонией были выявлены в Китае, европейских странах и других государствах, и один из патогенов, вызывающих заболевание, – микоплазма, рассказала Вуйнович.

Она подчеркнула, что людям стоит беречь себя от различных патогенов, "но специально защищаться только от микоплазмы, а не от чего-то другого, невозможно, надо просто это учитывать". С ее слов, в сезон респираторных заболеваний всегда несколько различных патогенов, однако на данный момент, по ее мнению, особых тревог нет, все находится под надзором национальной системы здравоохранения, где обо всем знают и обмениваются информацией.

В заключение она предупредила о случаях кори в России и посоветовала проверить вакцинацию детей.

"Как родитель я бы смотрела, находится ли мой ребенок под угрозой, потому что корь очень и очень заразна", – подытожила Вуйнович.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией, в стране нет. По словам Поповой, в известных ученым штаммах микоплазменной инфекции нет мутаций. Оснований предполагать, что она стала полностью устойчивой к препаратам, в настоящее время нет, указала она.

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