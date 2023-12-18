Микробиолог объяснил, почему микоплазменной пневмонией чаще болеют дети

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Дети болеют микоплазменной пневмонией несколько чаще, чем взрослые, потому что для заражения нужен тесный контакт. Возбудитель передается в виде аэрозоля при кашле, выделениях из носа, чихании от инфицированного человека к здоровому. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на микробиолога Альберта Болатчиева.

Он подчеркнул, что вспышки инфекции обычно происходят в организованных коллективах – детских садах, школах. Чаще всего ее можно встретить у лиц от 5 до 30 лет, как правило, в этом возрасте она протекает с благоприятным прогнозом.

Если же заболевает ребенок младше 5 лет, то может чаще встречаться более тяжелое течение, пневмония может протекать с дыхательной недостаточностью, отметил специалист.

"К счастью, у нас в арсенале есть антибиотики – главное – поставить точный диагноз. Важно помнить, что до 15–18% случаев микоплазменной пневмонии у детей могут потребовать госпитализации", – рассказал Болатчиев.

При этом против этого патогена (Мycoplasma pneumoniae) применяются три основных группы антибиотиков, но некоторые из них нельзя использовать в детской группе. Среди тех антибиотиков, которые разрешено применять, в некоторых случаях отмечается потеря эффективности.

Врач напомнил, что пневмонию могут вызывать разные виды вирусов и бактерий. На первом месте, по его данным, пневмококк (Streptococcus pneumoniae). Иногда встречается Mycoplasma pneumoniae, в таком случае пневмонию называют атипичной, потому что у нее отличаются симптомы.

Подчеркивается, что подобная форма – это 30–40% от всех пневмоний. Ранее эпидемии микоплазменной пневмонии фиксировались в 2011 году в Финляндии, Норвегии и Нидерландах, в 2010–2011 годы в Швеции. Также 30 ноября этого года Дания объявила о достижении эпидемического порога в связи с распространением данной пневмонии.

При этом вероятность повторения пандемии по типу COVID-19 эксперт назвал очень низкой, так как у врачей есть антибиотики.

Ранее врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков рассказал, что микоплазменная инфекция опасна для людей с низким иммунитетом, пожилых, курильщиков, пациентов с гормональными нарушениями, а также женщин в период после беременности. Если у кого-то в коллективе есть подозрение на заражение – необходимо посадить на карантин всех и проводить дополнительные анализы, подчеркнул он.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России достаточно препаратов для лечения микоплазменной инфекции. Поэтому, по его словам, эксперты относят ее к управляемым инфекциям.

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