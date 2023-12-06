Врач назвал уязвимые перед микоплазменной инфекцией группы россиян

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Микоплазменная инфекция опасна для людей с низким иммунитетом, пожилых, курильщиков, пациентов с гормональными нарушениями, а также женщин в период после беременности. Об этом рассказал врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков в беседе с RT.

"Микоплазменная инфекция всегда была, заболеваемость регистрировалась постоянно, особенно в осенний период и особенно в детских коллективах", – подчеркнул он.

По его словам, против инфекции не действуют обычные антибиотики. Для лечения нужно использовать специальные антибиотики отдельных групп. Если у кого-то в коллективе есть подозрение на заражение – необходимо посадить на карантин всех и проводить дополнительные анализы.

По словам врача Романа Иванова, основным путем для передачи микоплазменной пневмонии является воздушно-капельный. Он также подтвердил вывод предыдущего эксперта о том, что для передачи инфекции нужен тесный контакт с зараженным, поэтому это чаще происходит в школах и детских садах.

"Осложнения могут развиться у людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, артериальная гипертензия, вирусные гепатиты, обструктивный бронхит, а также при наличии иммунодефицитного состояния", – считает он.



Также он уточнил, что микоплазменная пневмония отличается от гриппа и ОРВИ большим инкубационным периодом. Он может составлять как 2 недели, так и целый месяц. Однако при своевременном обращении к врачу пневмония успешно излечивается, заключил врач.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России достаточно препаратов для лечения микоплазменной инфекции. Поэтому, по его словам, эксперты относят ее к управляемым инфекциям.

По данным Роспотребнадзора на 5 декабря, отдельные случаи заболевания этой инфекцией фиксируются уже и в РФ.

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