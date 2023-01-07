Более 50 пар поженятся в Москве в Рождество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В праздник Рождества Христова, 7 января, в Москве поженятся более 50 пар, торжественные церемонии пройдут во дворцах бракосочетания №1 и Кутузовском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

"Возможность пожениться в Рождество у москвичей появилась с 2020 года. Тогда поженились около 60 пар, в 2021 году свадьбу сыграли более 50 пар, около 40 пар выбрали для бракосочетания 7 января 2022 года. <...> В этом году более 50 пар поженятся во Дворце бракосочетания №1 и Кутузовском дворце бракосочетания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичи быстрее всего занимают места именно на 7 января. Всего в эти новогодние праздники в столице поженились около 200 пар, в то время как в прошлом году с 5 по 9 января в Москве было организовано 170 церемоний бракосочетания. Свадьбы прошли во дворцах бракосочетания № 1, № 4, № 5, а также в Кутузовском.

Кутузовский дворец бракосочетания ранее был отремонтирован. Рабочие обновили напольные покрытия, провели реставрацию входных дверей, холла и кабинетов. В здании модернизировали освещение и навигационную систему. В зале регистрации установили новый стол из искусственного камня, а стены украсили стеклянными золотистыми светильниками.

Ранее сообщалось, что в День всех влюбленных, 14 февраля, можно будет заключить брак на катке ВДНХ. Заявление о заключении брака на катке можно будет подать до 13 января в ходе личного приема во Дворцах бракосочетания, которые работают в праздники.

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