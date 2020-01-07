Электронная картотека павших в Битве за Москву ополченцев появится в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице появится сводная электронная картотека ополченцев и других бойцов, которые погибли в Битве за Москву и были захоронены как неизвестные солдаты. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на старшего методиста столичного патриотического воспитания и школьного спорта Людмилу Козлову.

Отмечается, что подобную картотеку создадут к маю 2020 года. Она станет результатом Интернет-проекта "Народная летопись народного ополчения". Он проводится в рамках 75-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Москве открыли музей-панораму о Бординской битве. Сообщалось, что после ремонта там появились мультимедийный гид и дополненная реальность.