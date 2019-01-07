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16:43

Около миллиона человек посетили рождественские богослужения в Москве

общество религия безопасность

16:43

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 1 миллиона человек посетили рождественские богослужения в 500 столичных храмах 6 и 7 января. Об этом сообщила глава пресс-службы городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

"Всего в рождественских богослужениях в Москве приняли участие около 1 млн человек за два дня",− цитирует представителя ведомства Агентство "Москва". По ее словам, во время религиозных мероприятий сотрудники правопорядка не выявили каких-либо нарушений. "Всего в Москве работали около 500 храмов", − добавила Романова.

Как уточнили в пресс-службе, рядом с храмами в рождественскую ночь дежурили сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что по всей России участие в рождественских богослужениях приняли более 2,6 миллиона человек. По данным МВД, безопасность в ночь на Рождество обеспечивали 44,3 тысячи полицейских. Им помогали представители Росгвардии, сотрудники частных охранных организаций, а также участники добровольных народных дружин и общественных формирований.

общество религия безопасность

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