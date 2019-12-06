Минздрав рассказал об общем снижении заболеваемости детей до 14 лет

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Министерство здравоохранения РФ сообщило об общем снижении заболеваемости у детей до 14 лет по впервые выявленным болезням. Ведомство проанализировало данные за период с 2009 по 2018 годы. Об этом информирует официальный сайт Минздрава.
"Общая заболеваемость детей (общее число болезней, которыми они заболевали в пересчете на 100 тыс. детей соответствующего возраста) с 2000 по 2009 нарастала, а за период с 2009 по 2018 года напротив, снизились на 9%", – сообщили в пресс-службе.
Уточняется, благодаря развитию вакцинации процент инфекционных и паразитарных болезней удалось снизить на 30% с 2000 года. При этом уровень заболеваемости нервной системы сократился на 18% с 2011 года, а мочеполовой системы - на 16% с 2008 года. В то же время врожденными аномалиями развития меньше стали болеть на 16% с 2011 года. Наименьший результат достигнут в борьбе с болезнями органов дыхания. Число заболеваний снизилось всего на 2% с 2009 года.
"Отмечается повышение заболеваемости детей новообразованиями, однако из этих заболеваний злокачественные составляют всего 3-3,5%, остальные – это доброкачественные заболевания. В подростковом возрасте (15-17 лет) нарастает частота болезней глаз, что может быть связано с повышенной нагрузкой на зрение", – резюмировали в Минздраве.
Ранее стало известно, что столица переходит на новый стандарт онкологической помощи. Отмечается, что определять заболевания будут на самых ранних стадиях.
Москва переходит на новый стандарт онкологической помощи
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