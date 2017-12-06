Москвичей предупредили о надвигающемся снегопаде

Фото: ТАСС/Zuma/Wu Zhuang
Погода в столичном регионе ухудшится во второй половине дня. По данным метеорологов, в Москве ожидается сильный снегопад. Предполагается, что до вечера в городе выпадет 5 миллиметров осадков.
"На сегодня мы прогнозируем ухудшение погодных условий. Во второй половине дня, начиная с западных районов области, пройдет снег. Связана такая ситуация с тем, что к нам с запада приближается атмосферный фронт. Уже сейчас снег идет на границах со Смоленской и Тверской областями", – сообщили Агентству "Москва" в погодном центре "Фобос".
Ранее синоптики сообщали, что высота сугробов в Москве в ближайшие сутки достигнет 13–15 сантиметров, что немного выше климатической нормы декабря. По информации метеорологов, с северо-запада в город потянутся плотные многоярусные облака, сразу после полудня 6 декабря зарядят обложные снегопады, которые будут продолжаться всю вторую половину дня.
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