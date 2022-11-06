08:18Общество
Москвичей предупредили о "техногенной гололедице" 6 ноября
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В воскресенье, 6 ноября, жителям столичного региона следует быть более бдительными на дорогах, так как из-за погодных условий в этот день появится "техногенная гололедица". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
"Естественных условий для гололедицы нет, но в воскресенье на отдельных участках трассы может наблюдаться "техногенная гололедица". Например, выпало 0,1 миллиметр снежка", – отметил эксперт.
По словам Вильфанда, благодаря хорошей интенсивности движения транспорта, дорога нагревается и снег подтаивает. Кроме того, настоящая гололедица в Москву придет в понедельник, 7 ноября. Он отметил, что в этот день явление будет вызвано осадками при температуре около нуля градусов и легком ветре.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что 6 ноября в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха в столице достигнет 1–3 градусов, а по области – -1–4 градуса.
Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.
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