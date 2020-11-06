Данчиков рассказал, что позволит избежать введения жестких ограничений в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции гражданами позволит не вводить жестких ограничений в Москве. Об этом заявил агентству "Москва" начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

"Это позволит нам победить распространение коронавирусной инфекции", – подчеркнул Данчиков.

Также он отметил, что эпидемиологическая ситуация в Москве развивается "не лучшим образом".

За последние сутки в России подтвердили 20 582 случая коронавируса. В Москве зарегистрировали 6 253 новых случая. Выздоровели за это время 3 783 человека.