Данчиков рассказал, что позволит избежать введения жестких ограничений в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции гражданами позволит не вводить жестких ограничений в Москве. Об этом заявил агентству "Москва" начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
"Это позволит нам победить распространение коронавирусной инфекции", – подчеркнул Данчиков.
Также он отметил, что эпидемиологическая ситуация в Москве развивается "не лучшим образом".
За последние сутки в России подтвердили 20 582 случая коронавируса. В Москве зарегистрировали 6 253 новых случая. Выздоровели за это время 3 783 человека.
В Москве занято около 70% коек для пациентов с коронавирусом