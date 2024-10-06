Москвичей предупредили о сильном дожде 6 и 7 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики прогнозируют, что 6 и 7 октября в Москве ожидается сильный дождь. Может выпасть до 43 миллиметров осадков, сообщается в телеграм-канале комплекса горхозяйства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Бирюков уточнил, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал.

На улицах дежурят бригады и техника Мосводостока. Также привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. Кроме того, электросетевым организациям дали указание о подготовке источников аварийного питания.

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, а автомобилистов – соблюдать скорость и дистанцию.

Циклон Кассандра обрушится на Москву в ближайшие двое суток, рассказал ранее синоптик Евгений Тишковец. Он отметил, что 7 октября может быть побит рекорд по количеству дождей в этот день. В прошлый раз его зафиксировали в 2003 году на отметке 23,2 миллиметра.