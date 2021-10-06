Еще 2 399 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве за последние сутки подтвердили 3 589 новых случаев коронавируса. За это время госпитализировали 1 088 человек, на ИВЛ находятся 468 человек, сообщает Оперативный штаб.

"В городе выздоровели еще 2 399 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 502 833", – говорится в сообщении.

От последствий коронавируса за сутки скончался 71 человек. У всех была подтверждена пневмония.

За последние сутки в России подтвердили 25 133 новых случая COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 7 662 560 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены в Магаданской области, на Алтае и в Бурятии.

