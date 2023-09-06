Депутат Бессараб не поддержала идею о расширении определения мелкого хулиганства

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Предложение расширить определение мелкого хулиганства не является сейчас настолько актуальным, чтобы им заниматься, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Парламентарий прокомментировала инициативу, в рамках которой предлагалось отнести к мелкому хулиганству появление обнаженных людей в общественных местах.

"Могу заметить, что суд может сам определить – является ли это мелким хулиганством, нарушением общественного порядка и подлежит ли это административной или иной ответственности", – цитирует ее RT.

Ранее в Госдуме предложили расширить определение мелкого хулиганства. Депутат Виталий Милонов заявил, что оно должно распространяться на случаи появления людей в общественных местах в обнаженном или полуобнаженном виде.

По его мнению, такое поведение представляет вызов традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Парламентарий сделал акцент на том, что инициатива позволит оградить детей от негативного влияния.

Он уточнил, что изменения предполагается внести в статью 20.1. КоАП.

Позднее Милонов отметил, что полуобнаженные люди вызывают у россиян культурный и эстетический шок.



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