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06 сентября, 14:59

Общество

Милонов заявил, что полуобнаженные люди вызывают у россиян эстетический шок

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Полуобнаженные люди вызывают у россиян культурный и эстетический шок, за публичное оголение следует выписывать предупреждение. Такое мнение депутат Госдумы Виталий Милонов выразил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Если ты находишься в общественном месте – будь любезен, оденься. Если ты хочешь так продемонстрировать свою волосятую пузяку, то ты можешь сделать это у себя в деревне. Есть такое понятие, как культура одежды", – заявил Милонов.

Вместе с этим он возмутился существованием нудистских пляжей.

Ранее Милонов предложил дополнить в КоАП определение мелкого хулиганства таким пунктом, как появление в общественных местах в обнаженном или полуобнаженном виде. По его мнению, инициатива поможет оградить граждан РФ, в особенности детей и подростков, от негативного воздействия тех, кто появляется в подобном виде на улицах.

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