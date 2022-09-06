Ученые назвали самый полезный вид лососевой рыбы

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Самым полезным видом лососевой рыбы является арктический голец. В нем содержится наибольшее количество полиненасыщенных жирных кислот (НПЖК). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобрнауки России.
Сотрудники Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН совместно с коллегами из ММБИ РАН и Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии выяснили, что наибольшее количество НПЖК содержится в рыбе, которая обитает в водоемах Гыданского полуострова. В мясе арктического гольца содержится наибольшая концентрация данных веществ.
"Мы проанализировали жирные кислоты в мясе омуля, муксуна и арктического гольца. Самые высокие концентрации общих и полиненасыщенных жирных кислот были обнаружены у арктического гольца (27,8 и 9,5 мг/г) и взрослых особей арктического омуля (20,2 и 7,6 мг/г), а самые низкие концентрации – у молоди омуля ( 7,5 и 3,6 мг/г)", – сообщили ученые.
В то время как сиговые рыбы оказались богаты докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислотами, их "сородичи" из субарктических и умеренных местообитаний имели меньшие показатели по данным веществам, сообщили эксперты.
По словам ученых, информация о количестве содержащихся веществ в рыбе может быть полезна не только основной аудитории ее потребления – народам Северо-Западной Сибири, но и лицам, ответственным за продовольственную политику регионов.
Исследователи отметили, что перечисленные виды рыб не способствуют образованию тромбов или жироотложению на стенках сосудов. Они имеют хорошие пищевые качества, сообщили ученые. Кроме того, общая численность жирных кислот в исследованной рыбе составила 43.
Ранее врачи рассказали, как часто можно употреблять рыбу беременным женщинам. По данным экспертов, недостаток продукта в организме может привести к дефициту витамина D, селена и йода. Врачи добавили, что беременным женщинам не следует ограничивать употребление рыбы из-за информации о высоком содержании в ней ртути.
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