Слуцкий заявил о важности переселения соотечественников в Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российским властям необходимо принять срочные меры по переселению соотечественников в РФ, существующая программа репатриации не приносит заметных результатов, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

"Программа переселения соотечественников в Россию – это позор. Немцы давно вернули всех своих людей через Институт имени Гете, и ни одна другая страна Европы не позволяет, чтобы число школ за границей, преподающих на ее языках, сокращалось. А у нас до сих пор на консульском учете более 50 000 соотечественников стоят", – сказал Слуцкий.

Также он отметил случаи, когда переехавшие на историческую родину соотечественники сталкиваются с плохими условиями и неустроенностью. По его словам, в текущих условиях это является непозволительным.

"Хотя для нас заселение нашей огромной территории – архиважная задача. Как говорил президент России, если мы срочно не предпримем мер, то останемся пустой территорией, которой управляют извне", – добавил Слуцкий.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что в ведомство обратились американцы, которые хотят переехать в Россию. По его словам, эти граждане США воспринимают Россию как потенциальное убежище. Примаков пояснил, что обратившиеся в РФ иностранцы планировали продать свои фермы и купить земли в нескольких регионах РФ.