Мурашко заявил о рекордно низком показателе младенческой смертности в РФ

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В России зафиксирован рекордно низкий показатель младенческой смертности, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Наши общие усилия не могли не отразиться на показателе младенческой смертности, который является интегративным показателем, характеризующим состояние системы здравоохранения в целом. Этот показатель в РФ является рекордно низким в последние годы", – заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он назвал такое снижение поводом для гордости.

Ранее член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Олег Аполихин заявил, что в России зафиксировано уменьшение количества сделанных с помощью операций абортов. Однако в случае с медикаментозными абортами ситуация остается неуправляемой.

Он уточнил, что чаще всего аборты делают женщины в возрасте от 25 до 39 лет.

