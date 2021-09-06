Находящиеся под домашним арестом россияне проголосуют на выборах с разрешения суда

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Находящиеся под домашним арестом россияне смогут проголосовать на предстоящих выборах с разрешения суда или следователя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.

"Граждане, которые находятся под домашним арестом и кому следственными органами или судом будет разрешен выход из места нахождения под домашним арестом, проголосуют на избирательных участках по месту жительства. А к тем, кто не получит разрешение на выход из дома, члены участковых избирательных комиссий совместно с сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций переносные урны для голосования доставят на дом", – сказали в ведомстве.

Проголосовать также смогут россияне, отбывающие наказание в виде принудительных работ в исправительных центрах. Отдать свой голос они смогут в самом учреждении.

"На избирательных участках, созданных в местах содержания под стражей, контроль за ходом голосования будут осуществлять наблюдатели. Кроме того, в дни голосования допуск в СИЗО, где проходят выборы, получат представители СМИ, получившие аккредитацию ЦИК России", – уточнили в ФСИН.

Сотрудникам исправительных центров также предоставят возможность принять участие в выборах. Кроме того, отдать свой голос смогут обладающие избирательным правом подозреваемые, обвиняемые, содержащиеся под стражей в СИЗО, а также лица, состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.

Сегодня во всех российских СИЗО выделены помещения для голосования, установлены кабины. Также оказывается содействие в оснащении помещений участковых избирательных комиссий, созданных в учреждениях УИС, необходимым инвентарем.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Ранее сообщалось, что власти Москвы создали специальные избирательные участки для пациентов временных COVID-госпиталей, чтобы они могли проголосовать на выборах депутатов Госдумы.

