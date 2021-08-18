Власти позволят пациентам временных COVID-госпиталей проголосовать на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Власти Москвы создали специальные избирательные участки для пациентов временных COVID-госпиталей, чтобы они могли проголосовать на выборах депутатов Госдумы. Об этом РИА Новости сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Решение принято о том, что в 4 временных ковидных госпиталях будут созданы дополнительные избирательные участки по месту пребывания. Все, кто там будет находиться, смогут проголосовать. Участки образованы в районах Останкинском, Сокольники, Орехово-Борисово Северное и Крылатское. Это временные госпитали: в 75-м павильоне ВДНХ, КВЦ "Сокольники", АТЦ "Москва" и ледовый дворец "Крылатское", – сообщил Реут.

По его мнению, избиратели на таких участках смогут отдать голос на предстоящих выборах депутатов в Госдуму.

Ранее Центризбирком России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

