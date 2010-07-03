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06 сентября, 20:59

Виноделы не испугались конкуренции со стороны РПЦ

общество религия

06 сентября, 20:59

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Фото: ТАСС/dpa/bod cul

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал, почему не ожидает серьезной конкуренции со стороны РПЦ, передает ИА "НСН".

"Думаю, они для своих корпоративных целей, будут продавать свою продукцию в храмах. Там бывают всякого рода причащения, праздники, для которых нужно вино. Они не только ликерные вина, но и обычные, тихие используют. Пусть делают, чтобы не покупать вино у других производителей, а все деньги оставить у себя. Особой конкуренции я не ожидаю", – заявил Попович.

Он выразил мнение, что Русская православная церковь не сможет конкурировать на равных с другими производителями вина, поскольку не располагает достаточным количеством виноградников.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь компании "Мезыбь" получила лицензию на производство и поставки вина. Лицензия распространяется на игристые и обычные вина, кроме ликерного, который используется для приготовления церковного кагора.

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общество религия

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