Депутат МГД Самышина организовала экскурсию по Центру ментального здоровья

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Депутат Мосгордумы, доктор медицинских наук Елена Самышина организовала экскурсию по Центру ментального здоровья в Таганском районе. Об этом она рассказала Агентству "Москва".

"Я очень рада, что активисты "Таганки" попросили меня организовать экскурсию по центру. Это говорит о том, что они серьезно относятся к вопросам ментального здоровья, а главное – не стесняются задавать связанные с ним вопросы. Ведь как раньше было: на человека с психическим расстройством ставилось клеймо сумасшедшего, он становился изгоем. А люди с депрессией, посттравматическим синдромом страдали без постановки диагноза. Сегодня мы понимаем: пандемия, различные кризисы вызывают стресс, ведущий у многих к развитию ментальных заболеваний. Наша задача – вовремя помочь. И люди должны знать, куда обращаться за помощью", – сказала Самышина во время экскурсии.

До проведения мероприятия активные жители Таганского района обратились к депутату МГД с просьбой организовать такую экскурсию, чтобы понять, какими возможностями обладает центр, после чего Самышина написала обращение в центр с просьбой провести это мероприятие.

Заведующая Центром ментального здоровья Елена Алиева провела экскурсию и рассказала про услуги, которые центр оказывает населению. Участников экскурсии провели по всем восьми этажам центра. В этом году открылись первые два центра ментального здоровья: на улице Игральной, доме 8, и улице Рабочей, доме 34, строении 1. Это медицинские учреждения нового формата, ориентированные на пациентов с психосоматическими расстройствами.

В первые месяцы работы этих центров их посетили около 4 000 москвичей. Всего в центрах было проведено примерно 9 000 консультаций, из них более 900 – в формате групповых занятий. Горожане оценили как индивидуальные консультации, так и психологические тренинги и процедуры инструментальной терапии.

