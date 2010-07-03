В Роскачестве дали советы по выбору красного вина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Роскачестве рекомендовали выбирать красное вино, изготовленное из российского винограда.

"За ту же стоимость кубанское красное будет гораздо выше качеством, чем произведенное из импортного виноматериала, приехавшего в Россию "наливом". В России уже сложилось несколько стабильных брендов, из года в год не только показывающих высокое качество вин, но и повышающих уровень качества своей продукции", – указано в сообщении ведомства.

По словам экспертов, неплохие вина можно обнаружить в ценовой категории до 500 рублей. Специалисты отмечают качество марок "Мысхако", "Кубань Вино", Chateau Tamagne, "Фанагория", "Поместье Голубицкое".

У каждого сорта есть свои вкусовые и ароматические нюансы. Например, Каберне Совиньон в аромате обладает доминирующем тоном черной смородины, паслена, а Мерло – ароматом вишни, красных фруктов и ягод.

Покупателям стоит учитывать, что недорогие вина производятся с расчетом на то, что они будут выпиты в первые год-два после выпуска. Более дорогие напитки должны быть выдержаны в дубовой бочке – в этом случае стоимость одной бутылки будет ближе к одной тысяче рублей. Данные о выдержке обычно указывают на контрэтикетке.

В красных винах легкость достигается за счет невысокого процента алкоголя и мягких танинов. В молодых напитках танины могут давать ощущение излишней терпкости или даже горечи. В качественных винах танины не будут вызывать негативных вкусовых ощущений.

Также отмечается, что покупатель должен обратить внимание на информацию о содержании алкоголя. 2018 года был достаточно жарким – по этой причине виноград накопил много сахаров, а вино приобрело высокий процент алкоголя.

Ранее в Школе сомелье WineState рассказали о самых распространенных мифах о вине, в которые не стоит верить. Во-первых, в вино не добавляется никаких ароматических добавок. Запахи черной смородины, ежевики, крыжовника и прочие образуются в вине самостоятельно. Самые лучшие вина необязательно должны быть разлиты в бутылки под корковой пробкой. В отличие от корковой пробки, винтовая полностью гарантирует герметичность вина, она позволяет избежать корковой болезни (кора пробкового дерева – натуральный материал, подверженный влиянию микроорганизмов).

