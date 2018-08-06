В Mail.Ru Group призвали освободить осужденных за лайки и репосты

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В Mail.Ru Group заявили о необходимости амнистировать пользователей соцсетей, которые отбывают наказание по уголовным делам, связанными с репостами и лайками. В компании отметили, что в российских регионах "становится популярной практика" возбуждать уголовные дела за репосты и лайки.

"Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой", – приводит сообщение Mail.Ru Group РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правоохранители объяснили подросткам в мультфильме – за распространение каких видеороликов и картинок в соцсетях можно получить уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

В СУ СК заявили, что в регионах возбуждают десятки дел об экстремизме в интернете. Большинство из них совершают несовершеннолетние.