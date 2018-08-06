Петросян и Степаненко не пришли в суд по делу о разделе имущества

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Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко не пришли на заседание в Хамовнический суд по делу о разделе имущества. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что Петросяна в суде представляет адвокат Сергей Жорин, а Степаненко – Ольга Забралова. Ранее юмористка подала иск в суд о разделе совместно нажитого имущества. По некоторым данным, в заявлении речь идет о 1,5 миллиарда рублей. После этого Петросян подал встречный иск.

СМИ сообщают, что Степаненко требует передать ей 80 процентов активов, в том числе восемь из десяти квартир в Москве, которыми владеет пара. Петросян просит поделить все поровну.