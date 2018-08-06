Жара до 30 градусов вернется в столицу к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ведяшкин Сергей
30-градусная жара вернется в столичный регион ближе к выходным. Она сменит небольшое похолодание, которое установится со вторника, сообщает центр погоды "Фобос".
В первый день недели на погоду окажет влияние северо-атлантический циклон. При переменной облачности в отдельных районах могут пройти кратковременные дожди.
Температура пока удерживается выше климатической нормы на 3–4 градуса. Днем воздух прогреется до +26 градусов, в регионе – до +28.
Во вторник столичный регион пересечет холодный фронт, который принесет с собой ливни с грозами.
Ветер развернется на северо-западный, и усилится до 5–10 метров в секунду. При грозах его порывы могут достигать 10–15 метров в секунду.
Ночью – около 15 градусов тепла, в дневные часы – до +24. Прохладная погода задержится до четверга.
Жара до +30 градусов вернется в Москву к концу недели. По периферии антициклона с юго-западными ветрами начнут поступать более теплые воздушные массы из Европы.
Ночью будет +10... +15 градусов, днем можно рассчитывать на +24... +29 градусов. Температура окажется выше средних многолетних значений.
Ранее синоптики предупредили москвичей о "температурной пиле" в ближайшие дни.
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