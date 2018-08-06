Переменная облачность и кратковременные дожди придут в столицу в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник, 6 августа, в столичном регионе сохранится переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, сообщает портал "Метеоновости".

Воздух в Москве прогреется до +25... +27 градусов, по области – от +22 до +27. Ветер будет дуть западный, со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%.

Пониженный фон атмосферного давления и неустойчивый геомагнитный фон могут стать причиной головных и сердечных болей, головокружений, скачков артериального давления у метеозависимых людей.

Ранее синоптики предупредили о резком понижении температуры к середине недели. Затем в город вновь придет 30-градусная жара.