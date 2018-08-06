Переменная облачность и кратковременные дожди придут в столицу в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В понедельник, 6 августа, в столичном регионе сохранится переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, сообщает портал "Метеоновости".
Воздух в Москве прогреется до +25... +27 градусов, по области – от +22 до +27. Ветер будет дуть западный, со скоростью 5–10 метров в секунду.
Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%.
Пониженный фон атмосферного давления и неустойчивый геомагнитный фон могут стать причиной головных и сердечных болей, головокружений, скачков артериального давления у метеозависимых людей.
Ранее синоптики предупредили о резком понижении температуры к середине недели. Затем в город вновь придет 30-градусная жара.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: