Посвященная Курской битве марка поступит в обращение 23 августа

Фото: ТАСС/Сизов Олег

Памятную марку, посвященную Курской битве, подготовили в АО "Марка", передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе компании, на почтовой марке изображен барельеф с группой советских солдат во время Курской битвы. В почтовое обращение в рамках серии "Путь к Победе" тематическая марка поступит 23 августа 2018 года.

Дополнительно будут выпущены конверты первого дня и штемпеля первого дня для Москвы и Курска.

Сувенирные прилавки пополнит художественная обложка с почтовым блоком 2003 года и маркой 2018 года, а также папка с маркой 2018 года и монетой 2014 года номиналом в пять рублей.