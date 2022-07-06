Диетолог рассказала, от каких блюд и напитков следует отказаться в самолете

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Врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала, от каких блюд и напитков в самолете лучше всего отказаться, сообщает "Газета.ру".

Специалист предупредила, что у пассажиров в условиях пониженного давления может развиться вздутие живота, поэтому не нужно увлекаться бобовыми. По ее словам, на борту следует избегать употребления очень соленой или острой пищи.

"Из-за перепада давления на высоте десять тысяч метров вкусовые рецепторы менее чувствительные, поэтому пища вам может казаться пресной, тогда как в реальности это не так", – отметила эксперт.

Диетолог также рекомендовала не пить газировку и другие напитки с добавлением сахара, лучше отдать предпочтение обычной воде. С собой можно взять овощи или фрукты, резюмировала она.

Ранее Нефедова опровергла некоторые распространенные заблуждения о фруктовых салатах. По ее словам, одним из мифов является то, что в таких блюдах содержится много сахара. Она добавила, что от них больше пользы, нежели вреда. Во фруктовых салатах содержится клетчатка, витамины, минералы, белки, жиры и углеводы, объяснила эксперт.

Нефедова отметила, что с фруктами люди получают еще и фитохимические вещества, которые не менее важны и оказывают на организм особое воздействие. Она пояснила, что речь идет о снятии хронических воспалений, которые приводят к развитию различных заболеваний и старению.

