МВД разработало пособие по выявлению учеников, планирующих атаки на школы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
МВД РФ разработало для преподавателей критерии по выявлению учеников, планирующих нападения на учебные учреждения, заявила представитель ведомства Мария Кольцова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нами в июле месяце будут направлены оценочные критерии по выявлению несовершеннолетних, планирующих такие нападения... Речь идет о тихой, скрытой, латентной истории", – сказала она.
По словам Кольцовой, как правило, такие планы возникают у детей, затаивших обиду на учителя либо столкнувшихся с межличностным конфликтом. Она уточнила, что критерии прорабатывались совместно с представителями научного сообщества, в частности МГУ имени Ломоносова, а также Следственного комитета.
"Постараемся, чтобы они были прикладными и в первую очередь ими могли пользоваться администрации учебных заведений и учителя, а не только сотрудники органов внутренних дел", – отметила Кольцова.
Она отметила, что полиция активно работает со стоящими на учете несовершеннолетними, фиксируя распространенные среди них отклонения. Кольцова добавила, что в настоящее время на полицейском учете состоит 109 тысяч несовершеннолетних, 70% из которых являются школьниками.
Ранее член комитета Совфеда по обороне и безопасности Маргарита Павлова допустила, что ужесточение наказания за нападения на школы не решит проблему с применением оружия в образовательных учреждениях. Сенатор отметила, что решение проблемы кроется в адаптации информационной политики в отношении детей и молодежи.
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