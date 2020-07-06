Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов пациентов с COVID-19 по геолокации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минкомсвязь России разработала регламент отслеживания контактов пациентов с коронавирусной инфекцией на основе геолокации. Кроме того, будут использоваться сведения мобильных операторов связи, говорится в проекте приказа на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, в качестве основных для отслеживания будут приниматься сведения Минздрава РФ о номере телефона пациента с коронавирусом. Отмечается, что специальные алгоритмы помогут устанавливать местонахождение пациентов по геопозиции и данным операторов других людей, с которыми последние 14 дней они контактировали.

Уточняется, что полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России, после чего их направляют в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД и другие органы.

Согласно последним данным, в России выявлен 681 251 случай COVID-19, вылечились 450 750 человек, скончался 10 161.