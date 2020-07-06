В Роскачестве посоветовали проверять заказ из интернет-магазина при курьере

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В Роскачестве посоветовали проверять комплектность заказа из интернет-магазина при курьере для того, чтобы можно было упростить процедуру возврата денег за товар в случае несоответствия покупки. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.
Как отмечается, в случае несоответствия заказа нужно попросить курьера сделать об этом пометку либо зафиксировать на видео товары в чеке и пакете в присутствии курьера.
Если курьер отказывается принимать участие в проверке товара, лучше отказаться от получения заказа.
"Если вы отпустите курьера и только потом начнете сверку доставленных товаров, доказать отсутствие или недовес той или иной позиции по вине магазина/курьера будет проблематично", – приводятся в сообщении слова заместителя главы Роскачества Александра Борисова.
Кроме того, если деньги были списаны за товары, которые не доставили, и не вернул их, нужно обратиться к самому продавцу.
О возврате денежной разницы нужно заявить на сайте магазина, агрегатора и т. д., приложив фото и видео доставки и комплектности, а также отметку курьера о несоответствии комплектности по доставленному заказу. Крупные интернет-магазины и сети ресторанов оперативно реагируют и решают проблемы, говорится в сообщении.
Если продавец проигнорировал претензии, в Роскачестве советуют жаловаться в вышестоящие инстанции.
Ранее в Роскачестве дали рекомендации по действиям в случае, если в чек вписан товар, который не был приобретен. Отмечается, что подобные махинации расцениваются как обман потребителя. За это предусмотрена ответственность по статье 14.7 КоАП РФ. Потребителям порекомендовали в первую очередь обратиться в администрацию магазина, сообщив о проблеме и вручив чек. С помощью камер видеонаблюдения будет установлено, был ли товар действительно приобретен. В случае их отсутствия потребитель может сверить номенклатуру товара, а также привлечь свидетелей.
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