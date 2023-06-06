Россиянам рассказали, как оказать первую помощь съевшему песок ребенку

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В случае если ребенок съел немного песка, нельзя паниковать. Следует дать ему прополоскать рот и обеспечить обильное питье, сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Ольгу Чиркову.

Кроме того, она рекомендовала через неделю после этого сдать анализ не гельминтов.

"Дальнейшие действия зависят от количества съеденного. Все дети через это проходят. Ничего страшного в этом нет. Нужно много пить воды, можно дать сорбент, а через неделю сдать анализ на гельминтов", – поделилась Чиркова.

Эксперт добавила, что при ухудшении состояния необходимо вызвать скорую помощь или обратиться в приемное отделение детской поликлиники.

Ранее врач невролог-эпилептолог, нейрофизиолог Наталья Коньшина объяснила причину частого энуреза у детей. По ее словам, она заключаются в некоторых факторах. Это чаще всего связано с патологией мочевыделительной системы, а не с неврологической проблемой.