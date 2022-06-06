Эксперт рассказала, как сэкономить при выборе детских очков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский офтальмолог Анна Никитина рассказала Москве 24, что при выборе очков для ребенка сначала нужно определиться с видом оправы.

"Кто-то предпочитает покупать оправу в одном салоне оптики, а потом приходить в другой уже за линзами. При этом работу за их установку могут включить в чек. Поэтому выгоднее подыскивать все сразу в одном месте", – предупредила офтальмолог.

Оправу надо подбирать тщательно: она должна быть удобной и не мешать ребенку в повседневных делах. При этом стоит проследить, достаточно ли плотно она сидит на лице и подходят ли дужки по длине, иначе очки будут сваливаться.



Анна Никитина детский офтальмолог Оправа обязательно должна нравиться ребенку. Поэтому не торопите его, пусть меряет и крутится у зеркала. Помните, что стильная, красивая оправа – это необязательно какой-то раскрученный бренд, за который придется платить отдельно.

При выборе линз обратите внимание на коэффициент преломления, который варьируется от 1,5 до 1,74. Чем он выше, тем стекло тоньше, меньше искажает, эстетичнее выглядит, но и дороже стоит.

По мнению врача, высокий коэффициент преломления имеет принципиальное значение, когда у ребенка степень дальнозоркости или близорукости – более 3–4 диоптрий. К тому же это важно, если плохое зрение сочетается с амблиопией (синдромом "ленивого глаза").

Стоимость очков также зависит от того, какие покрытия нанесены на линзу. Некоторые из них необходимы для детей, но есть и те, которые не нужны.



Анна Никитина детский офтальмолог В очках для детей абсолютно бесполезно поляризующее покрытие. Хотя для взрослых и особенно водителей – незаменимое свойство. Также ни к чему покупать ребенку очки с дополнительным слоем BlueBlock. Если только вы не планируете, что он будет ночами сидеть в телефоне или за компьютером.

При этом специальное упрочняющее покрытие необходимо, напомнила врач. Оно защитит линзу от царапин. Также продлить срок службы очков помогут антистатические, водо- и грязеотталкивающие напыления.

Кроме этого, линзы в детских очках должны иметь УФ-фильтр. Особенно когда речь идет о блондинах и светлокожих детях. В их глазах мало собственного защитного пигмента меланина, поэтому ультрафиолетовые лучи могут оказать негативное воздействие на сетчатку.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что для поддержания зрения необходимо есть продукты, в которых содержатся витамины A, C, омега-3 жирные кислоты и лютеин. Он также напомнил, что для поддержания необходимого уровня витаминов в организме, которые помогут зрению не упасть еще больше, надо есть один-два фрукта или овоща в день.