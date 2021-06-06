Теплая погода и кратковременные дожди ждут жителей Московского региона 6 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
В воскресенье, 6 июня, жителей Московского региона ждет теплая погода, однако пройдут кратковременные дожди. Информация об этом опубликована на портале "Метеоновости".
"Предстоящим днем погода в столичном регионе будет носить неустойчивый характер, который будет обусловлен влиянием циклона с юга. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь", – говорится в сообщении.
Отмечается, что воздух в столице прогреется до 23–25 градусов тепла, а в области столбики термометров могут подняться до отметки в +27 градусов.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – порядка 60%.
Синоптики подчеркнули, что подобные условия не оказывают на организм негативной нагрузки.
Ранее стало известно, что май 2021 года стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России. На большей части страны среднемесячная температура воздуха оказалась выше нормы, исключением стали только Псковская область, территория вокруг Байкала, Читинская область, Забайкальский край, Амурская область и Сахалин
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