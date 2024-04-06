Прокуратура извинилась перед ученым Цветковым за обвинения в убийствах

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Столичная прокуратура принесла официальные извинения ученому-гидрологу Александру Цветкову, которого обвиняли в серии убийств 20-летней давности. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.

"Ученый-гидролог Александр Цветков получил официальные извинения от прокуратуры Москвы в связи с незаконным обвинением в серии убийств", – написала она в своем телеграм-канале.

Цветкова обвиняли в нескольких жестоких убийствах в Москве и Подмосковье, совершенных в 2002 году. Из-за этого мужчина почти год провел в СИЗО, после чего был выпущен в связи с недоказанностью его причастности к преступлениям.

Извинения ученому за моральный вред принесли от имени государства.

Ранее Тверской суд Москвы отказался арестовывать главу букмекерской конторы "Мелбет" Игоря Ляпустина. Инстанция установила в отношении него запрет определенных действий. Срок тюремного заключения по статье обвинения составляет до 10 лет.

