06 марта, 17:49События
Москва онлайн покажет, как Александр Олешко подарит женщинам цветы в честь 8 Марта
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
8 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как заслуженный артист России Александр Олешко поздравит прекрасную половину человечества с Международным женским днем и подарит цветы.
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова сказала, что самыми популярными цветами на 8 Марта считаются тюльпаны, нарциссы и гиацинты. Эксперт посоветовала обратить внимание на альстремерию (перуанскую лилию), так как она может простоять почти месяц, а вот мимоза осыпается очень быстро.
Смотрите прямую трансляцию 8 марта в 11:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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