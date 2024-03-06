Москва онлайн покажет, как Александр Олешко подарит женщинам цветы в честь 8 Марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как заслуженный артист России Александр Олешко поздравит прекрасную половину человечества с Международным женским днем и подарит цветы.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова сказала, что самыми популярными цветами на 8 Марта считаются тюльпаны, нарциссы и гиацинты. Эксперт посоветовала обратить внимание на альстремерию (перуанскую лилию), так как она может простоять почти месяц, а вот мимоза осыпается очень быстро.

Смотрите прямую трансляцию 8 марта в 11:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.