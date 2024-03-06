Эксперты назвали самые популярные цветы на 8 Марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самыми популярными цветами на 8 Марта считаются тюльпаны, нарциссы и гиацинты, уверена президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

"В горшочках есть гиацинты, тюльпаны, крокусы, мускари, а что касается срезки – те же самые тюльпаны, гиацинты и нарциссы. Есть мимоза, которую нам привозят из Абхазии. То есть выбор большой", – рассказала она в беседе с RT.

Президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева посоветовала обратить внимание на альстремерию (перуанскую лилию), так как она считается самой выносливой и может простоять почти месяц. Меньше всех, по ее словам, выдерживает мимоза.



"Розы сейчас интересны. Особенно колумбийские и эквадорские розы стоят довольно долго, если за ними следить, чем-то подкармливать, менять воду, соблюдать чистоту в вазе", – уточнила Николаева.

Чтобы сохранить цветы от быстрого увядания, нужно каждому растению обеспечить необходимые условия, сказала эксперт. Например, говорит флорист, для герберы нужна ваза с уровнем воды не выше 5 сантиметров, а тюльпаны можно положить в холодильник, чтобы они дольше сохранились.

Садовод Октябрина Ганичкина, сообщает News.ru, рассказала, что тюльпаны и мимозы, розы и гортензии ожидаемо подорожают в цене. Чтобы сэкономить, стоит выбирать не одноголовые, а кустовые цветы – нарциссы, хризантемы или гвоздики, сказала Ганичкина.

Также она посоветовала заранее заказывать цветы, но выбирать стоит только свежие. Садовод уточнила, что бутон такого цветка должен быть плотным, лепестки – без заломов и потемневших краев, а зелень – немятая и насыщенного цвета.

Ранее семейный психотерапевт Наталья Наумова посоветовала мужчинам на 8 Марта дарить любовь, романтику и внимание. В качестве материального подарка, рассказывала она, подойдут универсальные вещи и цветы.

Тем временем в городских теплицах Москвы смогли вырастить свыше 1,2 миллиона тюльпанов более 25 сортов и более 400 тысяч горшечных растений. Среди последних, уточняли в комплексе городского хозяйства столицы, гортензия, примула, крокусы, гиацинты, пеларгония, нарциссы и цикламен.

Флорист рассказала, как выбрать свежие тюльпаны и розы