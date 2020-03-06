Политолог объяснил нежелание россиян видеть женщину во главе государства

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Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с Москвой 24 объяснил нежелание россиян видеть во главе государства женщину тысячелетней традицией. Эксперт связывает опыт других стран, где подобные тенденции приемлемы, с "феминистскими течениями", которые у нас в стране не приветствуются.





Алексей Мартынов политолог, директор Международного института новейших государств Наши традиции предполагают подобное отношение к женщинам в управлении государством и вообще роли женщины.



Также Мартынов отметил, что феминизм существует и у нас в стране, но у него слишком мало сторонников.

"Как правило, они такие шумные, крикливые, никто не хочет с ними связываться. Подавляющее большинство их идеи не разделяет", – считает политолог.

Однако свое желание видеть женщин во власти высказали 50% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Эксперт связывает это со склонностью молодежи к новым и скоротечным тенденциям.

Алексей Мартынов считает, что ничего удивительного в этом нет. "Все в рамках русских национальных традиций", – отметил политолог. Он напомнил, что мы живем в России, стране с более чем тысячелетней непрерывной государственностью. По его мнению, подобным не может похвастаться ни одна современная страна.





Алексей Мартынов политолог, директор Международного института новейших государств Нам дороги наши традиции, наше восприятие тех или иных вещей, как бы они кого-то в конкретную минуту, с конкретным настроением ни смущали.



Ранее опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что большинство россиян не готовы видеть женщину во главе страны. Россияне готовы видеть представительниц прекрасного пола на должностях министров здравоохранения, образования и социального обеспечения, а также в качестве глав политических партий.

