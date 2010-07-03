В Минпросвещения ответили чиновнице из Владимира о питании в школе

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Вопрос доставки и организации питания в школах нельзя перекладывать на плечи родителей, заявили в министерстве просвещения РФ. Владимирская чиновница же ранее сказала, что организация питания – ответственность родителей.

Министерство подчеркнуло обязанность регионов обеспечивать процесс питания в школах, передает РИА Новости. Уточняется, что особое внимание следует уделять льготным категориям. "Безусловно, вопрос доставки и непосредственной организации – прямая обязанность организаций, и это недопустимо перекладывать на плечи родителей", – добавили в пресс-службе ведомства.

В департаменте образования администрации региона также сообщили, что на организацию питания учащихся с первых по четвертые классы выделят свыше 165 миллионов рублей субсидий. В то же время там уточнили, что обеспечение питанием за счет областного бюджета не является обязанностью региона. Это только помощь муниципальным бюджетам, затем будет решаться, хватает суммы или нет.

Во Владимире для некоторых учеников младших классов отменили бесплатные завтраки. Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева, ссылаясь на закон "Об образовании", сказала, что учебные заведения ответственны только за обеспечение условий для организации питания. Вопрос с самим питанием должны решать родители.

Чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

Она отметила, что граждане ошибочно считают, будто эта обязанность закреплена за муниципалитетом или государством. Сейчас у муниципальных образований есть задачи по обеспечению безопасности школ, поэтому "приходится выбирать". Департамент образования области позже пояснил: речь шла о том, что бесплатным питанием обеспечивают только детей-льготников.

Городской совет народных депутатов Владимира одобрил решение, по которому с 2019 года возможность получать бесплатные завтраки остается только у учеников младших классов с льготами. Для остальных плата за питание составляет 20 рублей в день.