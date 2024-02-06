Назвавшую Тамбов Тамбом девочку позвали на экскурсию в регион

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Девочка, которая назвала Тамбов Тамбом на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, приедет с родителями на экскурсию в Тамбовскую область. Об этом губернатор региона Максим Егоров написал в своем телеграм-канале.

Накануне он опубликовал видео, в котором журналист общается с ребенком на выставке. Он спросил у девочки, о каком регионе она раньше никогда не слышала. В ответ она рассказала, что впервые узнала о Тамбовской области, при этом сделав ударение на "а" в слове Тамбовской и назвав столицей региона город Тамб.

Егоров попросил найти ребенка, чтобы пригласить ее с родителями в Тамбовскую область. Позже он сообщил, что девочка воспитывается в многодетной семье, ее родители готовы приехать вместе с детьми в Тамбов.

"Мы будем рады встрече, и еще раз спасибо всем, кто помог нам в поиске!" – написал губернатор.

Ранее сообщалось, что выставку "Россия" на ВДНХ посетили 6 миллионов человек за три месяца. Шестимиллионным гостем оказался москвич Дмитрий Ершов. На выставку он прибыл вместе с супругой и детьми. В подарок им вручили поездку в Салехард на День оленевода.

Выставка проходит в Москве с 4 ноября 2023 года. В ее мероприятиях задействованы более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку.

Тамбовский губернатор ищет девочку, которая назвала столицей региона город Тамб