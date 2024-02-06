Эксперт назвал три способа сэкономить на мобильной связи

Фото: 123RF/peopleimages12

Выбор подходящего тарифа, смена оператора и отказ от дополнительных услуг помогут снизить траты на мобильную связь. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Для экономии рекомендуется отдать предпочтение тарифу, который будет максимально соответствовать потребностям абонента.

"Надо проанализировать, сколько вы разговариваете по телефону, потребляете интернета. И в соответствии с этим выбрать оптимальный вариант. Чтобы не было такого, что у вас тариф на 20 гигабайт, а вы потребляете только 5 из них и сильно переплачиваете", – отметил специалист.





денис Кусков генеральный директор Telecom Daily Если у вас подключены какие-то дополнительные платные услуги, которые вам не нужны, например музыка или что-то еще, то от них можно отказаться и также сэкономить.

Помимо прочего, можно посмотреть, какие тарифы предлагают другие операторы, и выбрать для себя наиболее выгодный с точки зрения денег и пакета услуг, заключил Кусков.

Ранее россиянам рассказали, что поможет защититься от спам-звонков. По словам эксперта в области безопасности Александра Власова, полностью избавиться от этой проблемы удастся, если игнорировать входящие с незнакомых номеров. Кроме того, многие операторы связи предлагают защиту от спама. Абоненты могут подключить себе соответствующий пакет.

