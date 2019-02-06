Путин подписал закон о постановке на воинский учет по месту проживания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин подписал закон о возможности воинского учета по месту фактического проживания, а не по прописке. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее закон приняла нижняя палата парламента. При визите в военкомат граждане должны иметь справку с места учебы или места работы.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, этот закон "упорядочит процесс" постановки на учет. По его словам, проблемы создают те, кто, пытаясь уйти от призыва в армию, уезжают "погостить к бабушкам и дедушкам". А когда приходит повестка по месту жительства, родители не сообщают, куда уехал призывник. "Теперь ссылка на то, что "меня не было дома" или "я у бабушки гостил", не пройдет. Это будет уже уголовным преступлением. Это попытка избавиться от тех, кто хитрит, мягко говоря, пытаясь уклониться от исполнения своего гражданского долга", – заключил эксперт в интервью порталу Москва 24.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за неявку призывников. Отмечается, что штрафы до 3 тысяч рублей будут также установлены для должностных лиц, ответственных за военно-учетную работу. А призывникам придется платить больше за неявку в установленный срок в военный комиссариат для постановки или снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета, а также за уклонение от медицинского освидетельствования.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что в России вводят электронный военный билет. В него внесут основные паспортные данные, сведения об образовании, месте работы и категорию годности к военной службе. Персональную карту смогут получить все желающие. Военные билеты старого образца также действительны.