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16:09

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Военный эксперт прокомментировал закон о постановке на воинский учет по месту проживания

"Закон упорядочит процесс": эксперт – о воинском учете по месту проживания

общество эксклюзив

16:09

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Фото: ТАСС/Виктор Бартенев/Интерпресс

Госдума приняла в окончательном чтении закон, обязывающий граждан вставать на воинский учет по месту фактического проживания, а не по прописке. По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, этот закон "упорядочит процесс" постановки на учет.

"Те, кто приехал из провинции и учится в университетах Москвы и Санкт-Петербурга, все равно встают на учет по месту проживания: в университетах есть люди, отвечающие за эти вопросы, и они их (студентов. – М24) ставят на учет. Это не проблема", – считает Литовкин.

По его мнению, проблемы создают те, кто, пытаясь уйти от призыва в армию, уезжают "погостить к бабушкам и дедушкам". А когда приходит повестка по месту жительства, родители не сообщают, куда уехал призывник.

"Теперь ссылка на то, что "меня не было дома" или "я у бабушки гостил", не пройдет. Это будет уже уголовным преступлением. Это попытка избавиться от тех, кто хитрит, мягко говоря, пытаясь уклониться от исполнения своего гражданского долга", – заключил собеседник портала Москва 24.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что в России вводят электронный военный билет. В него внесут основные паспортные данные, сведения об образовании, месте работы и категории годности к военной службе. Персональную карту смогут получить все желающие. Военные билеты старого образца также действительны.

Евгения Маркова

общество эксклюзив

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