Бывший глава МЧС стал советником президента ОАК

Бывший министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков стал советником президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гидроавиации. В корпорации он трудоустроен с конца прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
На новой работе Пучков координирует разработку концепции развития гидроавиации.
Владимир Пучков возглавлял МЧС России с 2012 по 2018 годы. В новом кабинете министров его сменил Евгений Зиничев. В июле прошлого года Пучков возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко на выборах главы региона.
Освобождение Пучкова от должности министра политологи связывают с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", который произошел в Кемерово в марте 2018 года.
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