Москвичи смогут увидеть ледяные иглы в Рождественскую ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Рождественскую ночь морозы в столичном регионе окрепнут. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой снег. На дорогах образуется гололедица, сообщают "Метеовести".

В результате усиления мороза и, как следствие, сублимации водяного пара, жители центральной России смогут наблюдать такое необычное атмосферное явление, как ледяные иглы.

Москвичей ждет похолодание до -15... -17 градусов, по области столбики термометров опустятся до -18, местами при прояснениях до -19…-24 градусов.

Днем в понедельник, 7 января, в столице от -9 до -11 градусов, по области – от -7 до -12, местами до -15.

Ветер будет дуть северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ледяные иглы представляют из себя твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов иглообразной или звездообразной формы. Они образуются в морозную погоду и парят в воздухе.

Ночью ледяные иглы сверкают в лучах фонарей и прожекторов, а днем – на солнце. Они могут ухудшить видимость до 500–1000 метров. Такие атмосферные осадки еще называют ледяной или "алмазной" пылью.

Из-за проведения праздничной службы в храмах городской транспорт столицы будет работать дольше обычного. На некоторых улицах ограничат движение.