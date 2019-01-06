Городской транспорт столицы изменит режим работы в Рождество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Рождественскую ночь столичный городской транспорт будет работать дольше обычного. Это делается для того, чтобы после праздничной службы в храмах жителям было удобно добираться до дома, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Воспользоваться метро, МЦК и пригородными электричками можно будет до двух часов ночи. Более 150-ти самых востребованных маршрутов наземного транспорта собираются курсировать до 03:00.
Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться 13 регулярными ночными маршрутами. Подробную информацию можно узнать на сайте Мосгортранса.
Из-за проведения праздничных богослужений на нескольких улицах города ограничат или перекроют движение. С 18:00 автомобили не смогут проехать по Соймоновскому проезду и по участку Волхонки от Соймоновского проезда до Ленивки.
На этом участке до 20:00 продолжит ходить общественный транспорт, но остановка Метро "Кропоткинская" будет закрыта. С 20:00 6 января и до 03:00 7 января движение перекроют полностью.
С 06:00 6 января до 21:00 7 января закрыт Елоховский проезд от Новорязанской до Нижней Красносельской улицы.
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