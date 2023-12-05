Сильный туман накроет Москву 6 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман с видимостью 200–700 метров местами ожидается в столице с 01:00 до 10:00 6 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС Москвы.

В связи с этим горожанам порекомендовали снизить скорость движения во время управления транспортом, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Помимо этого, важно избегать внезапных маневров, а именно опережений, обгонов, перестроений. В сообщении также напомнили, что не стоит оставлять детей без присмотра.

"Будьте внимательны и осторожны!" – добавили в ведомстве.

Отмечается, что при необходимости можно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС РФ по Москве 8 (495) 637-22-22.

Между тем оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов ввели в Москве и Подмосковье. Предупреждение продлится до 23:00 8 декабря.

Во вторник, 5 декабря, температура в Московской области опускалась до минус 17 градусов, а в столице – до минус 10 градусов. Морозы будут продолжаться до 10–11 декабря. Самый холодный день будет 10 декабря: до минус 22 – минус 23 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве