Иностранные волонтеры считают Россию мировой столицей добровольчества

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В ходе онлайн-марафона "Мы вместе", в котором приняли участие более чем 100 стран, иностранные волонтеры назвали Россию мировой столицей добровольчества. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"В течение этих двух дней я часто слышал от иностранных коллег, что Россия для них является примером и столицей мирового волонтерства", – отметил он.
Кириенко также привел данные социологов, по которым более 15 миллионов россиян хотя бы один раз в течение года принимали участие тех или иных добровольческих акциях.
Ранее на встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России-2020" Владимир Путин заявил, что лучшие качества россиян обеспечивают стране морально-этическое лидерство.
Он отметил, что в момент трудностей россияне действуют сообща, несмотря на политические убеждения или иные различия. Он также отметил, что в 2020 году граждане страны все чаще проявляют внимание к родным и близким, помогают незнакомцам и сильнее ценят жизнь.
Путин вновь принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
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