Крещенские купания в столичных водоемах разрешены в 43 местах

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин
Крещенские купания в водоемах Москвы в 2018 году разрешены в 43 местах.
Как сообщил Агентству "Москва" замруководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Москве Владимир Волков, на зимний период определено 121 место массового выхода на лед. Из них 20 мест для купания "моржей", 23 места для рыбной ловли, 43 – для крещенских купаний, 31 для катания на санках и 65 для катания на лыжах.
Волков также отметил, что плановая подготовка сил к обеспечению безопасности на водоемах города в зимний период завершена к 25 ноября.
В прошлом году в Москве более 130 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях. Большинство ныряли в ледяную воду ночью. Всего в городе оборудовали 60 специальных мест с прорубями. Сразу после заплыва все желающие могли согреться, выпить горячего чая.
Каждое место купания было оснащено специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, пунктами горячего питья, освещением. В этом году праздничные мероприятия прошли без происшествий.
В 2016 году при морозе в минус 15 градусов в столице окунулись около ста тысяч человек.
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